«Барса» не будет покупать Неймара за 175 млн евро и сосредоточится на трансфере Лаутаро

«Барселона» отказалась от идеи возвращения форварда «ПСЖ» Неймара в ближайшее трансферное окно.
Парижане готовы продать бразильца за 175 млн евро, но у каталонского клуба нет таких денег.
Кроме того, «ПСЖ» устроит только чистая продажа, без включения игроков в сделку, сообщает Diario Sport.
В 2017 году Неймар перешел из «Барселоны» в парижский клуб за 222 млн.
По данным источника, этим летом «Барселона» сосредоточится на покупке нападающего «Интера» Лаутаро Мартинеса, его отступные составляют 111 млн.
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