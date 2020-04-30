«Барса» не будет покупать Неймара за 175 млн евро и сосредоточится на трансфере Лаутаро

Теги ПСЖ Барселона лига 1 Франция Ла Лига возможные трансферы Неймар Лаутаро Мартинес Футбол

«Барселона» отказалась от идеи возвращения форварда «ПСЖ» Неймара в ближайшее трансферное окно.

Парижане готовы продать бразильца за 175 млн евро, но у каталонского клуба нет таких денег.

Кроме того, «ПСЖ» устроит только чистая продажа, без включения игроков в сделку, сообщает Diario Sport.

В 2017 году Неймар перешел из «Барселоны» в парижский клуб за 222 млн.

По данным источника, этим летом «Барселона» сосредоточится на покупке нападающего «Интера» Лаутаро Мартинеса, его отступные составляют 111 млн.

«Барса» опять попросила игроков о сокращении зарплат (на фоне переговоров с Лаутаро) – команда отказалась

Как правильно: Нé‎ймар или Неймáр? Правило поможет выучить бразильская песня

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья