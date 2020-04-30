«Барса» не будет покупать Неймара за 175 млн евро и сосредоточится на трансфере Лаутаро

отказалась от идеи возвращения форварда «ПСЖ» в ближайшее трансферное окно.

Парижане готовы продать бразильца за 175 млн евро, но у каталонского клуба нет таких денег.

Кроме того, устроит только чистая продажа, без включения игроков в сделку, сообщает Diario Sport.

В 2017 году Неймар перешел из «Барселоны» в парижский клуб за 222 млн.

По данным источника, этим летом «Барселона» сосредоточится на покупке нападающего , его отступные составляют 111 млн.

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