Президент ЦСКА: «С Сорокиным начали обсуждать контракт, Капризов решил подписать соглашение с клубом НХЛ»

Президент ЦСКА Игорь Есмантович прокомментировал информацию о возможном подписании новых контрактов с голкипером Ильей Сорокиным и нападающим на сезон-2020/21.

«На этой неделе, если быть точнее, то первого июня, начали обсуждать контракт с Ильей Сорокиным.

С Капризовым тоже общались, интересовались планами Кирилла на будущее. Он сообщил, что принял решение подписывать контракт с клубом , – сказал Есмантович.

Ранее сообщалось, что Капризов планирует продолжить карьеру в «Миннесоте», Сорокин – в .

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