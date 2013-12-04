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    Ожидаемая дата начала сезона-2020/21 в НБА – 1 декабря

    Теги НБА Адам Сильвер Шэмс Чарания Баскетбол

    Комиссионер НБА Адам Сильвер во время телефонной конференции с Советом управляющих лиги назвал предполагаемую дату начала сезона-2020/21. 

    Как сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания, Сильвер планирует начать следующий сезон 1 декабря.

    Сегодня совет управляющих НБА принял решение возобновить сезон-2019/20 с участием 22 команд. Рестарт сезона намечен на 31 июля. Все игры пройдут на базе парка развлечений «Диснейуорлд» в Орландо. 30 июня команды начнут тренировочные лагеря, к 7 июля клубы должны прибыть в Орландо. 

    Ожидается, что сезон-2019/20 будет завершен в начале октября. С 18 октября планируется открытие рынка свободных агентов.

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