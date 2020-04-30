«Локомотив» хочет продлить контракт с Кверквелией. У игрока нет предложений от других клубов

намерен сохранить защитника Соломона Кверквелию в команде, сообщает Sport24.

Железнодорожники хотят продлить срок соглашения с 28-летним игроком. Сам Кверквелия также хочет остаться в клубе.

При этом у грузинского футболиста нет предложений от других команд.

Ранее сообщалось, что Кверквелия заинтересовал «Краснодар», «Ростов» и «Ротор».

Контракт Кверквелии с «Локомотивом» истекает летом 2021 года.

В нынешнем сезоне футболист провел четыре матча. С его статистикой можно ознакомиться здесь.