Акинфеев – самый преданный одному клубу игрок топ-10 лиг Европы, Хабиб вернется осенью, Уткин мочит Сталина и другие новости утра

1. Игорь Акинфеев – самый преданный одному клубу игрок топ-10 лиг Европы, Месси – 3-й, Рамос – 6-й. Еще один рекорд вратаря ЦСКА!

2. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что европейскому топ-клубу не разрешили принять помощь из России в борьбе с коронавирусом. Власти Ливерпуля расследуют, как матч с «Атлетико» повлиял на распространение вируса.

3. Роналду намерен отработать контракт с «Юве» – до 2022 года. Он на связи с клубом во время пандемии и тренируется с гантелями по 10 кг. А Кьеллини завершит карьеру в 2021-м и станет менеджером в системе «Ювентуса».

4. Хабиб вернется в октагон в сентябре-октябре, он сам уверен, что это будет бой с Гэтжи. Отец Нурмагомедова попал в больницу, у него пневмония. Результат теста на коронавирус пока неизвестен.

5. Трансферы. «Барселона» может отпустить Коутиньо за 75 млн евро, им интересуются «Эвертон» и «Лестер». «Челси» передумал продавать Кепу. «Ювентус» интересуется Серджи Роберто. Упамекано согласился перейти в «Баварию» и убеждает «Лейпциг» продать его менее чем за 58 млн евро. «Барса» активно заработает над трансфером Неймара, если игрок откажется продлевать контракт с «ПСЖ», а парижане не собираются вести переговоры о продаже бразильца до сентября. К слову, «Париж» заплатит «Интеру» еще 10 млн евро, если выкупит Икарди за 70 млн и продаст другому итальянскому клубу.

6. «Магнитка» и Мозякин «пришли к пониманию по общим цифрам по зарплате». Зарипов и Фисенко останутся в «Ак Барсе», они согласились снизить зарплаты. «Салават Юлаев» хочет вернуть форварда системы «Филадельфии» Воробьева.

7. Николай Круглов планирует выдвинуть свою кандидатуру на пост главы Союза биатлонистов России. Реакция Тихонова: «Очередной фарс. Абсолютный ноль».

8. Новости карантина: Месси почтил память Вилановы; сын Аджоева стал президентом «Твери»; Аршавин предложил угадать человека в маске свиньи и футболке «Зенита»; Йордан Ларссон мечтает выиграть Лигу чемпионов, возможно, со «Спартаком».

9. В 6-м туре чемпионата Беларуси БАТЭ на выезде разобрался с «Городеей» (2:0), брестское «Динамо» дома уступило «Шахтеру» из Солигорска (0:2), «Славия» проиграла «Минску» (1:3).

10. Завершился 4-й тур интернет-турнира по шахматам Magnus Carlsen Invitational. Норвежец Магнус Карлсен обыграл французского гроссмейстера Максима Вашье-Лаграва, россиянин Ян Непомнящий уступил Хикару Накамуре из США.

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