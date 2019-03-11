Тихонов о Круглове на выборах президента СБР: «Очередной фарс. Абсолютный ноль»

Четырехкратный олимпийский чемпион высказался против кандидатуры на пост главы Союза биатлонистов России (СБР).

«Я буду категорически против кандидатуры Круглова на выборах президента СБР. Это далеко не самый порядочный человек. Это будет очередной шаг назад для российского биатлона.

Обратите внимание на все это поколение. То в Госдуму идут, то в Федеральное собрание – все поискали теплые места. Круглов что только ни пробовал делать уже: и комментатором был, и в Нижнем Новгороде пытался стать министром спорта, организовать какую-то коммерческую структуру. И нигде ведь не могут себя найти – беда!

Сложно назвать хоть одного человека из этого поколения, кто смог бы что-то изменить в СБР. Тот же – такие интервью дает… Поаккуратней… Хотя я его уважаю в качестве спортсмена за его заслуги.

Кандидатура Круглова на выборах президента СБР – очередной фарс. Абсолютный ноль. Ни знаний, ни положения – ничего. К примеру, когда я приходил в СБР, у меня были определенные ресурсы и команда. Таких, как Круглов и Черезов, мы вытащили за уши на пьедесталы. С чем придет в СБР Круглов, кто ему даст денег?

Дать дорогу молодым? После третьей Олимпиады, когда мне говорили про это, я отвечал: «Пусть попросят». Что значит «дать дорогу молодым»? Абсолютно безголовый девиз.

Пусть придет с определенной программой, гарантиями, и кто будет платить долги. Его «настало время перемен» – словоблудие, больше ничего», – цитирует Тихонова Metaratings.ru.