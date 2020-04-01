ВЭБ купил ЦСКА, РПЛ в 4 городах, НХЛ может вернуться в июле, Шатов и «Рубин», «Динамо» пригласило Соловьева на матч и другие новости утра

1. Госкорпорация ВЭБ.РФ завершила сделку по приобретению 77,63% акций . Евгений Гинер сохранит за собой управление клубом.

2. Клубы РПЛ могут предложить доиграть сезон в Ростове, Краснодаре, Сочи и Грозном – то есть с городах с благополучной эпидемиологической обстановкой. Возможно, предложение направят в РФС уже в четверг.

3. НХЛ планирует возобновить сезон в июле, рассказал президент «Флориды». Матчи пройдут в 4-5 городах без болельщиков или с ограниченным количеством зрителей. План, правда, пока не утвержден.

3. «Динамо» пригласило телеведущего Владимира Соловьева на домашний матч после его слов о команде.

5. Полузащитник «Зенита» Олег Шатов может перейти в «Рубин». Агент игрока подтвердил факт переговоров, однако заявил, что решение о будущем пока не принято.

6. Зидан и Мане заинтересованы в переходе Садьо в «Реал», пишет France Football. По данным источника, Мане недоволен тем, что Юрген Клопп публично поддержал защитника Вирджила ван Дейка в борьбе за «Золотой мяч».

7. Анвар Гатиятулин вновь возглавит «Трактор». Команда выходила с ним в финал Востока.

8. «Челси» может арендовать Филиппе Коутиньо, так как в клубе считают, что Джейдон Санчо перейдет в «МЮ». «Боруссия», кстати, отпускать Санчо не хочет и готова предложить ему новый контракт на 10 млн евро в год.

9. Российская фигуристка Елизавета Туктамышева, а также Нэтан Чен, Алена Савченко и другие примут участие в онлайн-шоу, на котором будут собраны деньги для борьбы с коронавирусом.

10. Валерий Карпин более конкретно опроверг информацию о переговорах с «Локомотивом» и заявил, что в «Ростове» всем доволен.

11. «Барселона» не хочет играть каждые 72 часа при возобновлении сезона. В клубе опасаются большого числа травм.

12. «Нефтехимик» опроверг появившуюся вчера информацию о 70-процентом сокращении бюджета. В клубе заявили, что никаких решений по этому вопросу не принято.

13. УЕФА опроверг, что получал рекомендацию от ВОЗ об отмене международных турниров до конца 2021 года. Представитель ВОЗ также заявил, что организация не давала подобных советов.

Также сообщается, что УЕФА планирует завершить национальные лиги до 31 июля или в начале августа.

14. Тайт-энд «Нью-Ингленд Пэтриотс» Роб Гронковски, который в прошлом году завершил карьеру, возвращается в Национальную футбольную лигу. Он перейдет в «Тампа-Бэй Бакканирс».

15. На интернет-турнире по шахматам Фабиано Каруана проиграл Магнусу Карлсену, Аниш Гири в четверг встретится с Яном Непомнящим.

16. Полиция отказалась возбуждать уголовное дело на гендиректора Московского цирка Эдгарда Запашного за слова о фанатах.

17. Бывший босс «Феррари» Маурицио Арривабене стал водителем скорой помощи. Так он помогает борьбе с коронавирусом.

18. Чем заняты люди из мира спорта на самоизоляции? Роналдо провел жеребьевку мандаринами и яблоками под гимн Лиги чемпионов (ему выпало мытье посуды), а нидерландский рефери Бас Нейхус принял роды у овцы.

Цитаты дня.

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Овечкин о работе после карьеры: «Скорее всего, вернусь в Россию. Это мой дом»

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