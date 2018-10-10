У отца Хабиба диагностирована пневмония

Теги происшествия UFC MMA легкий вес (MMA) Хабиб Нурмагомедов Абдулманап Нурмагомедов Бокс/MMA/UFC

Абдулманапу Нурмагомедову, отцу и тренеру чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, диагностировали пневмонию, сообщил комментатор и друг Нурмагомедова Рамазан Рабаданов.

«Заболел Абдулманап Магомедович. Почти успел обустроить парк, вывез мусор, посадил аллею из новых деревьев, поставил вдоль дорожек красивые скамейки, а вчера не пришел в парк.

Надеюсь, пневмония не сильно зацепит моего друга, и он снова придет в парк», – заявил Рабаданов.

Ранее Нурмагомедов-старший подтвердил, что лежит в больнице.

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