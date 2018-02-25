Дмитрий Губерниев: «Какой смысл мне пить с Вяльбе? Может, она это сделает без меня?»

Комментатор рассказал об отношении к главе Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елене Вяльбе.

– Я спокойно живу своей жизнью, никого не трогаю. Потом получается, что возникают какие-то инсинуации – то по поводу моих походов в номера, то по поводу красоты моих ног и так далее. И поэтому я как человек веселый, остроумный, начинаю как-то смешно парировать.

– Может быть, вам с Еленой Валерьевной просто сесть, выпить и все обсудить?



– А какой смысл мне с ней пить? Может быть, она это сделает без меня?

– Да я к тому, что вам, может быть, пора уже как-то помириться, нет?

– А я ни с кем не ссорился.

– Но ты ее все время задеваешь.

– Ну мы же понимаем, что хорошим для всех быть нельзя, это первое. Когда журналист начинает задавать вопросы, если они, скажем, идут вразрез с той или иной политикой, то начинается недовольство этим журналистом. А я же все вижу.

Я вижу те проблемы, которые есть. Я вижу проблемы в спринтерской группе, которая у нас просто была проклята в прямом смысле слова.

Спросите и президента федерации лыжных гонок про Юрия Каминского. Где у нас сейчас спринтеры, кроме Ретивых? Где все те люди, которые ковали честь и славу лыжам? Где? Где это поколение выдающееся? Нет его! Профукано!

– А ты считаешь, что это прямая вина Вяльбе?

– Была группа, теперь ее нет. А чья это вина, Мишустина, что ли? Если бы за это как-то отвечало правительство, то можно было бы сказать, что вот правительство расформировало группу Каминского. Но правительство, надеюсь, когда-нибудь наоборот эту группу вернет.

Я вообще верю в правительство Мишустина. Может быть, оно наведет порядок в лыжных гонках.

А про Малиновку сейчас вспомни – там чемпионат России по лыжным гонкам! И они, слава богу, отскочили, что у них парень перед началом первенства заболел, слава богу, не коронавирусом. Но ведь изначально-то никто ничего не отменял!

А если бы кто-то заболел из больших спортсменов, а если бы в самый разгар чемпионата? И за все это несет ответственность федерация. И те люди, которые все это пытались организовать, – сказал Губерниев.