Месси почтил память Вилановы. Тренер умер от рака 6 лет назад

Теги Барселона Лионель Месси Ла Лига Тито Виланова соцсети Футбол

Форвард «Барселоны» Лионель Месси почтил память бывшего главного тренера команды Тито Вилановы, умершего от рака околоушной железы 25 апреля 2014 года.

В сторис инстаграма он выложил картинку с баннером «Тито навсегда», на фоне которого стоит сам Виланова.

С 2007 года Виланова работал ассистентом главного тренера Пепа Гвардиолы в «Барселоне Б» и «Барселоне», а в сезоне-2012/13 возглавлял первую команду.

Ранее сообщалось, что именно Тито незадолго до своей смерти убедил Месси остаться в команде.

«Барселона» переименовала тренировочное поле в честь Тито Вилановы

Каким мы запомним Тито Виланову

Фото: инстаграм Лионеля Месси

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья