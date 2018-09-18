Месси почтил память Вилановы. Тренер умер от рака 6 лет назад

Форвард «Барселоны» почтил память бывшего главного тренера команды , умершего от рака околоушной железы 25 апреля 2014 года.

В сторис инстаграма он выложил картинку с баннером «Тито навсегда», на фоне которого стоит сам Виланова.

С 2007 года Виланова работал ассистентом главного тренера в и «Барселоне», а в сезоне-2012/13 возглавлял первую команду.

Ранее сообщалось, что именно Тито незадолго до своей смерти убедил Месси остаться в команде.

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Фото: инстаграм Лионеля Месси