Месси почтил память Вилановы. Тренер умер от рака 6 лет назад

Форвард «Барселоны» Лионель Месси почтил память бывшего главного тренера команды Тито Вилановы, умершего от рака околоушной железы 25 апреля 2014 года.
В сторис инстаграма он выложил картинку с баннером «Тито навсегда», на фоне которого стоит сам Виланова.
С 2007 года Виланова работал ассистентом главного тренера Пепа Гвардиолы в «Барселоне Б» и «Барселоне», а в сезоне-2012/13 возглавлял первую команду.
Ранее сообщалось, что именно Тито незадолго до своей смерти убедил Месси остаться в команде.
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Фото: инстаграм Лионеля Месси