«Барселона» может отпустить Коутиньо за 75 млн евро. Им интересуются «Эвертон» и «Лестер»

Хавбек «Барселоны» Филиппе Коутиньо, выступающий за «Баварию» на правах аренды, может вернуться в Англию.
На бразильца претендуют «Лестер» и «Эвертон». Ранее также сообщалось, что игрок входит в сферу интересов «Челси», «Тоттенхэма» и «Арсенала».
«Блауграна» рассматривает несколько вариантов трансфера 27-летнего полузащитника. Клуб хотел бы получить за футболиста 90 миллионов евро, но понимает, что такая компенсация маловероятна, и может согласиться отпустить латиноамериканца за 75 миллионов.
Также возможно, что Коутиньо вновь отправится в аренду на один год. Не исключено, что это будет аренда с обязательством выкупа, и такой вариант устраивает «Эвертон», который имеет хорошие отношения с «Барсой» после недавних сделок по Йерри Мине, Андре Гомешу и Люке Диню.
Коутиньо играл в АПЛ с 2013 по 2018 год за «Ливерпуль». При этом «красные» не заинтересованы в его возвращении. «Бавария» также не планирует выкупать хавбека.