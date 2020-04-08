«ПСЖ» заплатит «Интеру» еще 10 млн евро, если выкупит Икарди за 70 млн и продаст другому итальянскому клубу

«Интер» не хочет, чтобы форвард Мауро Икарди, играющий на правах аренды за «ПСЖ», играл за другой итальянский клуб.
По информации Corriere della Sera, спортивный директор миланцев Беппе Маротта включил в соглашение с парижанами пункт, в соответствии с которым «ПСЖ» будет обязан заплатить «Интеру» дополнительные 10 миллионов в случае выкупа игрока за 70 миллионов евро с последующей продажей другому итальянскому клубу.
Вдобавок эти средства необходимо будет перевести «Интеру» сразу одним платежом, без отсрочки.
Если «Интер» сможет получить от продажи Икарди указанную сумму, он попробует подписать нападающего «Ювентуса» Пауло Дибалу.
Ранее сообщалось, что именно «Ювентус» заинтересован в приобретении 27-летнего Икарди.