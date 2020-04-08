«ПСЖ» заплатит «Интеру» еще 10 млн евро, если выкупит Икарди за 70 млн и продаст другому итальянскому клубу

«Интер» не хочет, чтобы форвард , играющий на правах аренды за , играл за другой итальянский клуб.

По информации Corriere della Sera, спортивный директор миланцев Беппе Маротта включил в соглашение с парижанами пункт, в соответствии с которым «ПСЖ» будет обязан заплатить «Интеру» дополнительные 10 миллионов в случае выкупа игрока за 70 миллионов евро с последующей продажей другому итальянскому клубу.

Вдобавок эти средства необходимо будет перевести сразу одним платежом, без отсрочки.

Если «Интер» сможет получить от продажи Икарди указанную сумму, он попробует подписать нападающего .

Ранее сообщалось, что именно «Ювентус» заинтересован в приобретении 27-летнего Икарди.