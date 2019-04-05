НХЛ и профсоюз игроков активизировали переговоры о возобновлении сезона

НХЛ и Ассоциация игроков активизировали переговоры о возобновлении сезона, сообщает журналист NY Post Ларри Брукс.

Лигу на них представляют комиссионер Гэри Беттмэн, его заместитель Билл Дэйли, а также вице-президенты Колин Кэмпбелл и Стив Петрос.

Со стороны профсоюза участвуют руководитель Дон Фер, Мэтью Шнайдер, Дон Завело и Стив Уэбб.

В процесс также вовлечен ряд игроков – , , Джеймс ван Римсдайк и Рон Хэйнси. По мере необходимости в переговорах участвуют и медицинские эксперты.

Сообщается, что пока речь идет в основном не о деталях продолжения сезона, а о концепциях.

Так, по-прежнему популярной остается идея проведения матчей в нескольких базовых городах. Торонто и называются среди главных кандидатов на это звание.

Важным предметом для обсуждения остаются риски для игроков. По ряду данных, у людей с диабетом более вероятен тяжелый сценарий течения болезни в случае заражения коронавирусом. В НХЛ выступают несколько игроков с диабетом – («Монреаль»), Люк Канин («Миннесота»), («Рейнджерс»).

Также в группу риска попадают игроки, переносившие онкологические заболевания, как Брайан Бойл из «Флориды».

Кроме того, обсуждению будут подлежать вопросы тестирования игроков на коронавирус и организация карантина в принимающих городах.

Сезон НХЛ был приостановлен 12 марта из-за пандемии коронавируса. Срок его возобновления пока неизвестен.