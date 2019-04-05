НХЛ и профсоюз игроков активизировали переговоры о возобновлении сезона

НХЛ и Ассоциация игроков активизировали переговоры о возобновлении сезона, сообщает журналист NY Post Ларри Брукс.
Лигу на них представляют комиссионер Гэри Беттмэн, его заместитель Билл Дэйли, а также вице-президенты Колин Кэмпбелл и Стив Петрос.
Со стороны профсоюза участвуют руководитель Дон Фер, Мэтью Шнайдер, Дон Завело и Стив Уэбб.
В процесс также вовлечен ряд игроков – Коннор Макдэвид, Джон Таварес, Джеймс ван Римсдайк и Рон Хэйнси. По мере необходимости в переговорах участвуют и медицинские эксперты.
Сообщается, что пока речь идет в основном не о деталях продолжения сезона, а о концепциях.
Так, по-прежнему популярной остается идея проведения матчей в нескольких базовых городах. Торонто и Коламбус называются среди главных кандидатов на это звание.
Важным предметом для обсуждения остаются риски для игроков. По ряду данных, у людей с диабетом более вероятен тяжелый сценарий течения болезни в случае заражения коронавирусом. В НХЛ выступают несколько игроков с диабетом – Макс Доми («Монреаль»), Люк Канин («Миннесота»), Каапо Какко («Рейнджерс»).
Также в группу риска попадают игроки, переносившие онкологические заболевания, как Брайан Бойл из «Флориды».
Кроме того, обсуждению будут подлежать вопросы тестирования игроков на коронавирус и организация карантина в принимающих городах.
Сезон НХЛ был приостановлен 12 марта из-за пандемии коронавируса. Срок его возобновления пока неизвестен.