НХЛ и профсоюз игроков активизировали переговоры о возобновлении сезона

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НХЛ и Ассоциация игроков активизировали переговоры о возобновлении сезона, сообщает журналист NY Post Ларри Брукс. 

Лигу на них представляют комиссионер Гэри Беттмэн, его заместитель Билл Дэйли, а также вице-президенты Колин Кэмпбелл и Стив Петрос. 

Со стороны профсоюза участвуют руководитель Дон Фер, Мэтью Шнайдер, Дон Завело и Стив Уэбб. 

В процесс также вовлечен ряд игроков – Коннор Макдэвид, Джон Таварес, Джеймс ван Римсдайк и Рон Хэйнси. По мере необходимости в переговорах участвуют и медицинские эксперты. 

Сообщается, что пока речь идет в основном не о деталях продолжения сезона, а о концепциях.

Так, по-прежнему популярной остается идея проведения матчей в нескольких базовых городах. Торонто и Коламбус называются среди главных кандидатов на это звание. 

Важным предметом для обсуждения остаются риски для игроков. По ряду данных, у людей с диабетом более вероятен тяжелый сценарий течения болезни в случае заражения коронавирусом. В НХЛ выступают несколько игроков с диабетом – Макс Доми («Монреаль»), Люк Канин («Миннесота»), Каапо Какко («Рейнджерс»).

Также в группу риска попадают игроки, переносившие онкологические заболевания, как Брайан Бойл из «Флориды». 

Кроме того, обсуждению будут подлежать вопросы тестирования игроков на коронавирус и организация карантина в принимающих городах. 

Сезон НХЛ был приостановлен 12 марта из-за пандемии коронавируса. Срок его возобновления пока неизвестен. 

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