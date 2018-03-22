Турнир Карлсена. Магнус обыграл Вашье-Лаграва, Непомнящий против Накамуры и другие партии

Стартовал 4-й тур интернет-турнира по шахматам Magnus Carlsen Invitational. Норвежец Магнус Карлсен обыграл французского гроссмейстера Максима Вашье-Лагравом, россиянин Ян Непомнящий встретится с Хикару Накамуры из США.
Турнир Магнуса Карлсена
4-й тур
Начало партий – 17.00 по московскому времени
24 апреля
Магнус Карлсен (Норвегия) – Максим Вашье-Лаграв (Франция) – 2,5:1,5
Алиреза Фиружа (Иран) – Фабиано Каруана (США) – 1:3
25 апреля
Хикару Накамура (США) – Ян Непомнящий (Россия)
Лижэнь Дин (Китай) – Аниш Гири (Нидерланды)
Турнирное положение: Карлсен – 11 очков, Каруана – 8, Накамура – 7, Дин – 6, Вашье-Лаграв, Непомнящий– по 5, Фиружа, Гири – по 0.
ПРИМЕЧАНИЕ: турнир проходит в онлайн-формате.
На первом этапе участники играют друг с другом рапид-матчи из четырех партий. Победитель матча получит 3 очка, проигравший – 0. При равном счете назначается армагеддон, по итогам которого победитель получит 2 очка, проигравший – 1.
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