Турнир Карлсена. Магнус обыграл Вашье-Лаграва, Непомнящий против Накамуры и другие партии

Стартовал 4-й тур интернет-турнира по шахматам Magnus Carlsen Invitational. Норвежец Магнус Карлсен обыграл французского гроссмейстера Максима Вашье-Лагравом, россиянин Ян Непомнящий встретится с Хикару Накамуры из США.

Турнир Магнуса Карлсена

4-й тур

Начало партий – 17.00 по московскому времени

24 апреля

Магнус Карлсен (Норвегия) – (Франция) – 2,5:1,5

Алиреза Фиружа (Иран) – (США) – 1:3

25 апреля

(США) – (Россия)

(Китай) – (Нидерланды)



Турнирное положение: Карлсен – 11 очков, Каруана – 8, Накамура – 7, Дин – 6, Вашье-Лаграв, Непомнящий– по 5, Фиружа, Гири – по 0.

ПРИМЕЧАНИЕ: турнир проходит в онлайн-формате.

На первом этапе участники играют друг с другом рапид-матчи из четырех партий. Победитель матча получит 3 очка, проигравший – 0. При равном счете назначается армагеддон, по итогам которого победитель получит 2 очка, проигравший – 1.

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