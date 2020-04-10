«ПСЖ» не собирается вести переговоры о продаже Неймара до сентября

«ПСЖ» пока не думает о продаже игроков.

По данным Diario Sport, парижане сказали Неймару, которым интересуется , что не хотят его продавать. «ПСЖ» считает, что сейчас не самый подходящий момент обсуждать трансферные вопросы.

Французский клуб сосредоточен на успехе в Лиге чемпионов и не хочет, чтобы трансферные слухи как-то повлияли на команду.

С учетом новых рамок сезона «ПСЖ» не намерен что-то либо менять и, в частности, вести переговоры о продаже Неймара до сентября.

Если «ПСЖ» выбьют из Лиги чемпионов раньше, чем ожидалось, ситуация может измениться. Но пока в клубе настаивают на том, что Неймар и Мбаппе не продаются. На данный момент нет информации о том, что будет с летним трансферный окном.

Ранее сообщалось, что «Барселона» хочет подписать Неймара, у каталонского клуба даже есть план для этого, но нужно, чтобы бразилец лично сказал «ПСЖ», что не будет продлевать контракт и хочет уйти.