«ПСЖ» не собирается вести переговоры о продаже Неймара до сентября

«ПСЖ» пока не думает о продаже игроков.
По данным Diario Sport, парижане сказали Неймару, которым интересуется «Барселона», что не хотят его продавать. «ПСЖ» считает, что сейчас не самый подходящий момент обсуждать трансферные вопросы.
Французский клуб сосредоточен на успехе в Лиге чемпионов и не хочет, чтобы трансферные слухи как-то повлияли на команду.
С учетом новых рамок сезона «ПСЖ» не намерен что-то либо менять и, в частности, вести переговоры о продаже Неймара до сентября.
Если «ПСЖ» выбьют из Лиги чемпионов раньше, чем ожидалось, ситуация может измениться. Но пока в клубе настаивают на том, что Неймар и Мбаппе не продаются. На данный момент нет информации о том, что будет с летним трансферный окном.
Ранее сообщалось, что «Барселона» хочет подписать Неймара, у каталонского клуба даже есть план для этого, но нужно, чтобы бразилец лично сказал «ПСЖ», что не будет продлевать контракт и хочет уйти.