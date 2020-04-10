«Ювентус» интересуется Серджи Роберто, «Барселона» готова его отпустить

«Ювентус» намерен пригласить полузащитника «Барселоны» Серджи Роберто.
Клубы обменялись списками футболистов, которые могли бы сменить одну команду на другую.
По данным Sport.es, одним из игроков, по которому позиции клубов совпадает, является 28-летний Роберто – он нужен «Юве», а «Барса» готова отпустить его.
В «Ювентусе» в первую очередь ценят универсальность Роберто, который способен сыграть на нескольких позициях и в обороне, и в средней линии.
Окружение футболиста уже в курсе, что «Барселона» не исключает возможность расставания.
Вероятно, если сделка состоится, она пройдет в рамках обмена игроками. «Юве» готов предложить многих своих футболистов, один из них – Миралем Пьянич.
В то же время туринцы не претендуют на полузащитника «блауграны» Артура.