«Ювентус» интересуется Серджи Роберто, «Барселона» готова его отпустить

«Ювентус» намерен пригласить полузащитника «Барселоны» .

Клубы обменялись списками футболистов, которые могли бы сменить одну команду на другую.

По данным Sport.es, одним из игроков, по которому позиции клубов совпадает, является 28-летний Роберто – он нужен «Юве», а «Барса» готова отпустить его.

В в первую очередь ценят универсальность Роберто, который способен сыграть на нескольких позициях и в обороне, и в средней линии.

Окружение футболиста уже в курсе, что не исключает возможность расставания.

Вероятно, если сделка состоится, она пройдет в рамках обмена игроками. «Юве» готов предложить многих своих футболистов, один из них – .

В то же время туринцы не претендуют на полузащитника «блауграны» .