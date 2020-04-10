Акинфеев – самый преданный одному клубу игрок топ-10 лиг Европы, Месси – 3-й, Рамос – 6-й

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Сайт Transfermarkt составил рейтинг самых преданных своим клубам футболистов в десяти главных лигах Европы.

Список возглавил вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев, который провел в составе армейцев 17 лет, 3 месяца и 23 дня. Второе место занял защитник «Сент-Этьена» Лоик Перрен (16 лет, 9 месяцев и 24 дня), третье – форвард «Барселоны» Лионель Месси (16 лет, 3 месяца и 23 дня).

Пять мест в топ-10 заняли игроки испанских клубов.

Полностью топ-10 рейтинга выглядит так:

1. Игорь Акинфеев (ЦСКА, 17 лет, 3 месяца, 23 дня)

2. Лоик Перрен («Сент-Этьен», 16 лет, 9 месяцев 24 дня)

3. Лионель Месси («Барселона», 16 лет, 3 месяца, 23 дня)

4. Франческо Маньянелли («Сассуоло», 14 лет, 9 месяцев, 24 дня)

5. Джорджо Кьеллини («Ювентус», 14 лет, 9 месяцев, 24 дня)

6. Серхио Рамос («Реал», 14 лет, 7 месяцев, 24 дня)

7. Сэмми Боссут («Зюлте-Варегем», 13 лет, 9 месяцев, 24 дня)

8. Бруно Сориано («Вильярреал», 13 лет, 9 месяцев, 24 дня)

9. Хави Лопес («Эспаньол», 13 лет, 9 месяцев, 22 дня)

10. Марсело («Реал», 13 лет, 3 месяца, 23 дня)

 
 
 
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Публикация от Transfermarkt (@transfermarkt_official)

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