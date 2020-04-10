Уткин о драке с Соловьевым: «Если его пальцем тронешь, гарантированно сядешь и потеряешь все»

Журналист Василий Уткин прокомментировал высказывания телеведущего в свой адрес.

– Он начал угрожать меня избить. Я не стану с ним драться ни при каких обстоятельствах, потому что если этого человека тронуть хотя бы пальцем, ты гарантированно потеряешь все и сядешь, это совершенно очевидно.

Вообще, желание подраться с кем бы-то ни было у человека, который везде ходит с двумя фсошниками, это крайне смешно. Это во-вторых.

И в-третьих, мое оружие – слово. Если мне доведется встретится с Владимиром Соловьевым где-либо, чтобы он ни делал, я не трону его пальцем. Я уберу руки за спину.

В этом есть прекрасный бонус – я своими глазами увижу, как его хватит удар. Пожалуй, это будет самым интересным. Живи сто лет, не встречайся со мной и перестань мне угрожать своими кулаками смешными.

– Подавай в суд на Соловьева. Статья 119 УК РФ – угроза убийством или нанесением тяжкого вреда здоровью.

– Вы же понимаете, что ничего не будет? И тогда появится повод говорить о слабости и еще чем-то подобном. Нет, угроза публичная, я человек публичный. Я живу у вас на виду. Я даже ни к какой организации не принадлежу.

Если все это настолько безумно, что дойдет до какого-то воплощения, ну что ж... Если вы это позволите, если вы с этим смиритесь, тогда я просто дурак, что во все это влез. Кому-то, возможно, даже будет интересно, что все вот так закончится.

Я знаю, что имею дело с трусом, с конченным трусом. Все это, повторяю, говорит человек, который ходит под охраной двух офицеров ФСО. Человек, который угрожает не просто опрокинуть, победить другого, а еще и покалечить, этот человек – злобная мразь, безусловно. Другого слова не существует.

Я уже переживал разного рода угрозы. Как видите, сижу перед вами относительно здоровый. Максимальный веред своему здоровью я наношу сам какими-то, может, излишествами.

Я фаталист. И знающие меня люди знают, что я кто угодно, но не трус. И бояться я его не буду и кулаками грозить тоже не буду. Журналист, который переходит на кулаки, презирает свою профессию. Слово сильнее кулаков. И вы в этом только что убедились, – заявил Уткин во время стрима.

Соловьев – Уткину: «Я тебе шею двумя пальцами сверну. Смотри в оба и озирайся по сторонам»

Уткин – Соловьеву: «Мерзкая карлица, я пальцем тебя не трону. Грози сколько хочешь»

Уткин о Соловьеве: «Никакие угрозы не шуточны. Все это прекрасно понимают»