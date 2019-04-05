Ожиганов о фильме Дудя про Беслан: «Я помог по реквизитам. Но хочется больше помощи от государства»

Защитник СКА Игорь Ожиганов рассказал о своем участии в благотворительности.

– Вы помогаете более-менее стабильно и регулярно какому-то фонду?

– Нет, я помогаю лично. Например, у Дудя был фильм про Беслан, и там выложили реквизиты для помощи. Я помог.

Вот так делаю. Увижу где-то сообщение или информацию, понимаю, что это правильно и нужно – сразу же перевожу.

Как было, например, в СКА. В клуб обратилась о помощи семья. Позвонили родителям, узнали, действительно ли это так. После этого собрали в команде деньги. Да, не полную сумму, потому что она реально очень большая. Но все равно помогли.

– Переживаете в подобных ситуациях? Не злит ситуация, что вокруг столько нуждающихся? Или это история не только о нашей стране, подобного хватает во всем мире?

– Нуждающиеся есть во всем мире. Если честно, я не углублялся в эту тему. Но хотелось бы, чтобы в России было больше системной помощи. Чтобы каждая семья могла получить необходимые деньги хотя бы в долг.

Правда, понимаю, что порой речь о таких суммах, которые и за всю жизнь не вернешь. Хочется больше помощи именно от государства, а не от частных фондов, – заявил Ожиганов.

В результате террористического акта в Беслане, когда 1 сентября 2004 года было захвачено более 1 100 заложников в школе №1, погибло 333 человека, большинство из которых – дети.