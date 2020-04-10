«Челси» передумал продавать Кепу. Его стоимость упала из-за кризиса

«Челси» планирует сохранить в составе команды вратаря .

В феврале появилась информация, что игра 25-летнего голкипера не устраивает главного тренера «синих» , поэтому клуб попробует продать игрока.

Однако сейчас в полагают, что трансферная стоимость испанца серьезно упала из-за кризиса, связанного с пандемией коронавируса.

Также руководство лондонцев отказалось от идеи пригласить вратаря , поэтому велика вероятность, что Кепа в итоге останется на .