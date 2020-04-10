«Челси» передумал продавать Кепу. Его стоимость упала из-за кризиса

«Челси» планирует сохранить в составе команды вратаря Кепу Аррисабалагу.
В феврале появилась информация, что игра 25-летнего голкипера не устраивает главного тренера «синих» Фрэнка Лэмпарда, поэтому клуб попробует продать игрока.
Однако сейчас в «Челси» полагают, что трансферная стоимость испанца серьезно упала из-за кризиса, связанного с пандемией коронавируса.
Также руководство лондонцев отказалось от идеи пригласить вратаря «Милана» Джанлуиджи Доннарумму, поэтому велика вероятность, что Кепа в итоге останется на «Стэмфорд Бридж».