«Челси» передумал продавать Кепу. Его стоимость упала из-за кризиса

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«Челси» планирует сохранить в составе команды вратаря Кепу Аррисабалагу.

В феврале появилась информация, что игра 25-летнего голкипера не устраивает главного тренера «синих» Фрэнка Лэмпарда, поэтому клуб попробует продать игрока.

Однако сейчас в «Челси» полагают, что трансферная стоимость испанца серьезно упала из-за кризиса, связанного с пандемией коронавируса.

Также руководство лондонцев отказалось от идеи пригласить вратаря «Милана» Джанлуиджи Доннарумму, поэтому велика вероятность, что Кепа в итоге останется на «Стэмфорд Бридж».

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