Зарипов и Фисенко останутся в «Ак Барсе». Игроки согласились снизить зарплаты («Бизнес Online»)

Теги Ак Барс Авангард Данис Зарипов КХЛ Михаил Фисенко Хоккей

«Ак Барс» сохранит форвардов Даниса Зарипова и Михаила Фисенко, сообщает «Бизнес Online». 

Оба игрока согласились на снижение зарплаты. 

Зарипов хотел получать в «Ак Барсе» прежние 100 миллионов рублей за сезон, клуб предложил 40 млн без учета бонусов за командный результат. Сообщается, что игрок принял это предложение и в ближайшее время подпишет новый контракт. 

Фисенко был заинтересован в переходе в «Авангард», который предлагал ему на 20% больше, чем казанский клуб. Тем не менее, игрок согласился остаться в «Ак Барсе» – из-за географического положения и высоких шансов на победу в Кубке Гагарина.

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