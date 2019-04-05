Зарипов и Фисенко останутся в «Ак Барсе». Игроки согласились снизить зарплаты («Бизнес Online»)

«Ак Барс» сохранит форвардов Даниса Зарипова и Михаила Фисенко, сообщает «Бизнес Online».
Оба игрока согласились на снижение зарплаты.
Зарипов хотел получать в «Ак Барсе» прежние 100 миллионов рублей за сезон, клуб предложил 40 млн без учета бонусов за командный результат. Сообщается, что игрок принял это предложение и в ближайшее время подпишет новый контракт.
Фисенко был заинтересован в переходе в «Авангард», который предлагал ему на 20% больше, чем казанский клуб. Тем не менее, игрок согласился остаться в «Ак Барсе» – из-за географического положения и высоких шансов на победу в Кубке Гагарина.