Зарипов и Фисенко останутся в «Ак Барсе». Игроки согласились снизить зарплаты («Бизнес Online»)

«Ак Барс» сохранит форвардов и , сообщает «Бизнес Online».

Оба игрока согласились на снижение зарплаты.

Зарипов хотел получать в прежние 100 миллионов рублей за сезон, клуб предложил 40 млн без учета бонусов за командный результат. Сообщается, что игрок принял это предложение и в ближайшее время подпишет новый контракт.

Фисенко был заинтересован в переходе в , который предлагал ему на 20% больше, чем казанский клуб. Тем не менее, игрок согласился остаться в «Ак Барсе» – из-за географического положения и высоких шансов на победу в Кубке Гагарина.