В Нидерландах досрочно завершили сезон, Соловьев угрожает Уткину, Оздоев отказал «Брайтону», турнир UFC 9 мая и другие новости утра

1. В Нидерландах досрочно завершили сезон: чемпиона и вылетевших нет; «Аякс» и АЗ сыграют в Лиге чемпионов, «Фейеноорд», ПСВ и «Виллем II» – в Лиге Европы. «Утрехт» обратится в суд и в УЕФА. Клуб не пустили в еврокубки, хотя он был 6-м в Эредивизи и вышел в финал Кубка.

2. Битве Уткина и Соловьева нет конца. Владимир угрожает: «Я тебе шею двумя пальцами сверну, озирайся по сторонам» и обвиняет в подпевании «жалким обсоскам Навального». Юрист считает, что уже возможно возбуждение уголовного дела. Василий парирует: «Мерзкая карлица, я пальцем тебя не трону. Грози сколько хочешь», но воспринимает все серьезно: «Никакие угрозы не шуточны».

3. Такой непостоянный Кокорин. В рамках одного эфира «КраСавы» он сперва выдал про Италию: «Есть интерес от трех топ-клубов. Я бы хотел в «Рому». А потом намекнул на возвращение в «Зенит»: «Вероятность большая. Если условия будут хорошими, обговорим».

В полуфинал Кубка «Матч ТВ» по киберфутболу, виртуальной версии Лиги чемпионов, вышли «Реал», «ПСЖ», «Наполи» и «Валенсия». Они сыграют уже 30 апреля. ЛЧ эксклюзивно на Winline. Ставь и получай кэшбэк 5%.

4. UFC анонсировал турнир 9 мая во Флориде. Объявлены бои Фергюсон – Гэтжи, Сехудо – Круз и Петтис – Серроне.

5. Трансферы. Оздоев отказался от перехода в «Брайтон» и хочет играть в топ-клубе. «Барса» готова платить Неймару около 20 млн евро в год, в «ПСЖ» он зарабатывает 52 млн. Каталонцы также хотят купить Вернера, если переход Лаутаро сорвется, предложили «Тоттенхэму» Умтити и Семеду в обмен на Ндомбеле, а также могут обменять Артура в «Ювентус» на Пьянича. Туринцам же интересен хавбек «Атлетико» Парти. «Интер» обсудил с Райолой трансфер Погба. «Челси» интересуется Обамеянгом и может отпустить Жоржиньо в «Юве».

6. Россия сыграет с Чехией и Швейцарией в группе ОИ-2022, женская сборная – против Канады и США. Долги «Салавата» превышают 650 млн рублей. Бурмистров близок к переходу в «Ак Барс». Орр – лучший защитник за 53 года по версии сайта НХЛ, россияне – вне списка.

7. Месси назвали лучшим футболистом за последние 25 лет, Роналду – 2-й, Зидан – 3-й, два бразильских кудесника – в топ-5. Это версия FourFourTwo.

8. Футболистов Бундеслиги могут обязать играть в масках, если сезон возобновят. Ла Лига накажет клубы техническим поражением в случае отказа от игры, если власти одобрят проведение матча. АПЛ опасается, что старт сезона-2020/21 пройдет без зрителей.

9. Новости карантина: Кержаков воссоздал обложку альбома Pink Floyd; партнер Майка Тайсона по производству каннабиса собирается приобрести права на название «Камп Ноу»; Дзюба играет с детьми в жмурки, прятки и войнушку; игроки сборных России поблагодарили врачей аплодисментами; Щербакова заняла второе место в онлайн-турнире по берпи, проиграв регбистке Серединой; мама Неймара бросила 22-летнего киберспортсмена из-за того, что он встречался с мужчинами; Вайцеховская выпустила книгу «Стальные девочки» с Загитовой и Медведевой на обложке; Депай зачитал рэп о ван Дейке; Загитова показала, как ее собака соблюдает самоизоляцию.

10. Министр спорта России Олег Матыцин обратился к спортсменам: «Пик пандемии в стране еще не пройден. Мы должны продолжать следовать требованиям самоизоляции». Глава РУСАДА Юрий Ганус заявил, что «коронавирус может стоить спортсмену карьеры».

11. Стартовал 6-й тур бесстрашного чемпионата Беларуси. «Смолевичи» дома проиграли минскому «Динамо» (1:3), «Неман» разгромил «Энергетик-БГУ» (3:0).

12. «Ролан Гаррос» перенесен еще на неделю и начнется 27 сентября. Australian Open, как и «Уимблдон», застрахован от пандемии, но руководство надеется, что турнир пройдет в 2021-м.

Цитаты дня:

Парфенов о футболистах: «В России они всегда зажравшиеся – это неприятно слушать. У нас достаточно профессий, где прилично получают»

Андрей Лунев: «Президенты США времен холодной войны и те, кто продал СССР американцам, вызывают антипатию»

Алена Косторная: «У меня нет гонки за титулами, как у Загитовой или Медведевой. Хочу просто попасть на Олимпиаду»

Малафеев о поддержке бизнеса: «Если сравнивать с Америкой, в России практически ничего не сделали»

Дзюба о карантине: «Посмотрел «Заражение» и «Мандалорца» и осилил одну книгу – «Скотный двор»

Экс-гендиректор «Кубани» о трансфере Попова: «Спартак» предлагал увести в тень половину суммы»

Василий Уткин: «Зенит» разоряет Премьер-лигу и презирает окружающий мир»

Левченко о Зеленском: «Топтание на месте. Многие в нем разочаровались»