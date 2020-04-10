Упамекано согласился перейти в «Баварию» и убеждает «Лейпциг» продать его менее чем за 58 млн евро (Soccerlink)

Защитник хочет перейти в «Баварию».

По информации Soccerlink, мюнхенцы достигли с французом принципиального соглашения о переходе. 21-летний игрок высокого мнения о Бундеслиге и хочет остаться в Германии.

В настоящее время Упамекано ведет переговоры с «Лейпцигом» в надежде добиться снижения требуемой за переход суммы.

«Лейпциг» хочет получить 58 миллионов евро, прописанные в качестве отступных в действующем контракте футболиста.

В нынешнем сезоне Упамекано провел за «Лейпциг» 21 матч в чемпионате Германии. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

«МЮ» и «Ман Сити» интересуются защитником «Лейпцига» Упамекано