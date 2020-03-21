Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал, что одному из топ-клубов Европы не дали воспользоваться помощью из России в борьбе с коронавирусом.

«Один случай – я не поверил в то, что это могло случиться, но я видел сам оригиналы документов, о которых идет речь. Один великий футбольный клуб Европы, один из грандов европейского и мирового футбола обратился к своим знакомым в РФ, к одному фонду – не буду называть его название.

Это неправительственный фонд, который занимается благотворительностью и во время пандемии наладил закупки и распространение оборудования и препаратов, которые необходимы для противодействия коронавирусу.

И когда этот футбольный клуб получил позитивный ответ из нашего фонда из Москвы, он неожиданно прислал еще одно письмо в эту неправительственную структуру, где прямо сказал: «Извините, но по непонятного рода причинам такая сделка не получается, нам не разрешили это сделать».

Когда либерализм проявляется в такого рода вещах, то, наверное, он сам себя дискредитирует лучше, чем любые критики», – приводит слова Лаврова «Р-Спорт» со ссылкой на программу «Большая игра» на Первом канале.