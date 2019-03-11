Дмитрий Пидручный: «Россия настолько обнаглела, что начинает пожинать плоды своей наглости даже в спорте»

Украинский биатлонист, чемпион мира Дмитрий Пидручный поделился мнением о допинге в России, а также о допинг-контроле в биатлоне.

«Россия настолько обнаглела, что начинает пожинать плоды своей наглости даже в спорте. Речь об аннексии, войне, тонны лжи, фейки, которые она распространяет.

Международное сообщество просто не выдерживает этой наглости, а деньги у России уже заканчиваются, чтобы платить и отмазываться.

В России такая допинг-система спорта. Это не только по Логинову видно. Часто у российских топовых спортсменов резко падали результаты, или они заканчивали карьеры непонятно почему. Это системная государственная поддержка допинга.

У меня год после чемпионата мира был сумасшедшим в плане проверок допинг-контроля. Впервые в жизни приехали ко мне в Тернополь, а на сборах проверяли даже по несколько раз.

Понимаю, что проверяют, потому что имеют определенные подозрения, сомневаются. Но лучше проверяйте спортсменов, которые показывают выдающиеся результаты. Тот же непонятно как безумно выступает», – сказал Пидручный.

Дмитрий Пидручный: «Ситуация с Логиновым на ЧМ – уже слишком. Он отбыл свое наказание, что вы от него хотите?»