«Барса» активно заработает над трансфером Неймара, если игрок откажется продлевать контракт с «ПСЖ»

«Барселона» по-прежнему хочет подписать форварда .

Diario Sport отмечает, что каталонский клуб понимает, что сделку закрыть непросто, но имеет определенный план действий.

В первую очередь Неймару нужно сообщить «ПСЖ», что он отказывается продлевать контракт. Парижане хотят удержать бразильца и предлагают ему новое соглашение до 2025 года, текущее действует до лета 2022 года.

Неймар должен вернуться во Францию 11 мая. Если он скажет «ПСЖ», что не будет продлевать контракт и хочет уйти летом, то «Барса» начнет активную работу над сделкой.

Такой шаг, скорее всего, заставит «ПСЖ» вступить в переговоры, поскольку в 2022 году бразилец может уйти свободным агентом.

Дальше самая сложная часть – условия сделки. Вариант с оплатой деньгами практически исключен из-за кризиса с коронавирусом. «Барселона» готова включить в сделку своих игроков.

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