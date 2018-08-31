Николай Круглов планирует выдвинуть свою кандидатуру на пост главы Союза биатлонистов России (Metaratings)

Четырехкратный чемпион мира по биатлону планирует выдвинуть свою кандидатуру на пост президента биатлонистов России ( ), сообщает Metaratings.ru.

По информации интернет-портала, Круглов размышляет о возможной предвыборной кампании, если на внеочередной отчетно-выборной конференции СБР все же решит провести досрочные выборы главы организации.

23 апреля СБР принял решение о созыве внеочередной конференции. Дата и место ее проведения будут сообщены позже.

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