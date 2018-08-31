Николай Круглов планирует выдвинуть свою кандидатуру на пост главы Союза биатлонистов России (Metaratings)

Четырехкратный чемпион мира по биатлону Николай Круглов планирует выдвинуть свою кандидатуру на пост президента Союза биатлонистов России (СБР), сообщает Metaratings.ru.
По информации интернет-портала, Круглов размышляет о возможной предвыборной кампании, если на внеочередной отчетно-выборной конференции СБР все же решит провести досрочные выборы главы организации.
23 апреля СБР принял решение о созыве внеочередной конференции. Дата и место ее проведения будут сообщены позже.
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