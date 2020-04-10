Заявление УЕФА по допуску к еврокубкам, Ла Лига без зрителей до 2021-го, Бундеслига ждет разрешения властей, Драчева выгоняют из СБР и другие новости утра

1. УЕФА объявил, что путевки в еврокубки на следующий сезон должны быть определены по спортивному принципу, если лиги не возобновятся. Те чемпионаты, которые завершатся досрочно без уважительной причины, накажут недопуском к европейским турнирам. УЕФА готов принять любой формат доигровки сезона – даже по системе плей-офф.

2. В Испании, по всей видимости, будут играть без зрителей до 2021 года. Клубам уже сообщили, что стоит пересмотреть свои бюджеты.

Бундеслига готова возобновить сезон в мае без зрителей и ждет разрешения властей. РПЛ может стартовать 15 или 21 июня. В АПЛ ряд клубов склоняется к досрочному завершению сезона.

3. Союз биатлонистов России созывает внеочередную конференцию, где, возможно, выберут нового президента. Драчеву, похоже, объявили импичмент. Сам президент назвал это решение нелегитимным. Добровольно уходить он не собирается. Александр Тихонов считает, что над Драчевым смеется вся страна.

4. «Зенит» пошутил в соцсетях по поводу своего лидерства и социальной дистанции, но ответка «Локомотива» оказалась гораздо круче.

5. Алексей Волков назначен новым гендиректором «Авангарда». Возвращающийся в команду Михаил Фисенко за два года заработает 90 млн рублей. Также омский клуб интересуется Шарипзяновым из «Нефтехимика» и форвардом ЦСКА Толчинским.

Афиногенов, Индрашис, Лямин и Полыгалов покинут «Динамо». Из СКА вернется Дмитрий Кагарлицкий. Но главная мечта – возвращение Овечкина.

Эмиль Галимов перейдет в СКА, не договорившись с «Ак Барсом» по зарплате. Все последние трансферные новости КХЛ – здесь.

6. Новые владельцы «Ньюкасла» хотят пригласить в команду Виллиана, Кавани и Мертенса. Вернер согласен перейти в «Ливерпуль», если клуб выплатит отступные.

«Барса» готова предложить за Тонали 60 млн евро. Месси по-прежнему настаивает, что на «Камп Ноу» нужно вернуть Неймара.

7. «Спартак» готов предоставить «Открытие-Арену» врачам для борьбы с коронавирусом

8. Состояние президента «Шахтера» Рината Ахметова уменьшилось на 80% c 2013 года.

9. Опубликован предварительный календарь сезона-2020/21 по фигурному катанию.

11. На Турнире Карлсена Непомнящий обыграл Гири, Вашье-Лаграв уступил Лижэню.

12. Георгий Черданцев выступил против прививок от коронавируса.

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