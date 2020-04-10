Леонид Федун: «Чемпионат надо заканчивать, тысячу раз говорил. Все равно это сделаем»

Владелец высказался о плане УЕФА, по которому лиги могут досрочно завершить сезон в случае, если доиграть его будет невозможно.

– Как вы считаете, стоит ли доигрывать чемпионат в каком-то другом формате, к примеру, без зрителей?

– Я уже тысячу раз говорил, что чемпионат надо заканчивать и распределять места по нынешнему положению команд в таблице. Мы все равно это сделаем, но если не принять решения, то это будет тянуться слишком долго.

– А еще предлагается вариант все же доиграть первенство маленькими группами команд, чтобы разыграть места в еврокубках.

– Это вы спрашивайте президента РФС Александра Дюкова, как они там решат, – заявил Федун.

УЕФА просит лиги доиграть сезон до августа, можно с плей-офф вместо туров. Хотя разделить места могут и без матчей (особые случаи)