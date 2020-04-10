Рахим Стерлинг: «Я хочу лишь одну футболку – Месси»

Полузащитник рассказал, с кем из игроков он бы хотел обменяться футболками.

«Я коллекционирую футболки, но на стену пока не вешаю. Не люблю, когда люди приходят ко мне в гости и видят, что я футболист. Хочу, чтобы у моего дома был более семейный облик.

Но когда я закончу с футболом, то однозначно выберу футболки лучших из всех, против кого я играл, и организую комнату с трофеями и футболками.

Реально я хочу лишь одну футболку – . Когда мы играли с «Барселоной», я обменялся с . По-моему, это был первый случай, когда я попросил у кого-то майку», – сказал Стерлинг.