Уткин о Федуне: «Фигура отчасти смешная и драматическая. Его окружают подхалимы»

Журналист Василий Уткин поделился мнением о владельце «Спартака» Леониде Федуне.

- Какое место Федун занимает в истории «Спартака»? Оцените его действия.

– Федун – фигура, мне кажется, отчасти смешная, отчасти драматическая. Он, безусловно, желает добра.

Я слушал подкаст Бориса Акунина. Он сказал, что большое удивление для него в том, что вот сколько бы ни было правителей в России, в том числе порой страшных тиранов, они все были убеждены, что работают на благо России.

Так и здесь. Федун, безусловно, хочет добра, но это не снимает с него ответственности.

Мне представляется, что это эмоциональный, может быть, внутренне не очень уверенный в себе человек, который не умеет окружать себя разумными людьми. Это тоже большое умение. Окружают его подхалимы, но это только его собственный выбор.

Почему я так говорю? Ну, по ряду примеров. Регулярно, и это касается не только спонтанных интервью, но и подготовленных высказываний, каких-то реформ российского футбола – там настолько смешные порой возникают тезисы.

Я даже представляю себе ситуацию, как он, обдумывая программу, с кем-то советуется и встречает только восторг, видимо, лизоблюдский восторг тех людей, которые его окружают.

Вместе с тем «Спартак» его любимое детище. Он старается ему ни в чем не отказывать. Построил стадион. Да, это часть большого бизнеса по застройке Тушино, но кто вам сказал, что это не должно быть так? Это совершенно нормально.

«Спартак» – это клуб, который подразумевает борьбу за титулы. Если он ее не ведет, значит он не справляется со своей задачей. Вот и все», – заявил Уткин во время стрима.

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