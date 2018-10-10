Александр Емельяненко о самоизоляции: «Живу у Рамзана в резиденции. На улицу очень редко выхожу»

Теги Рамзан Кадыров Александр Емельяненко MMA тяжелый вес (MMA) коронавирус Бокс/MMA/UFC

Тяжеловес ММА Александр Емельяненко сообщил, что строго придерживается самоизоляции во время пандемии коронавируса.

«Я сейчас нахожусь в городе Грозный. Живу у Рамзана в резиденции. На улицу очень редко выхожу, если только воздухом подышать.

Ни с кем не вижусь и не общаюсь с посторонними людьми. Грозный находится на очень строгой изоляции», – заявил Емельяненко.

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