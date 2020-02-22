«Локомотив» снижает зарплаты на 40%, Санчо открыт к переходу в «МЮ», у легенды «Ливерпуля» коронавирус и другие новости утра

1. «Локомотив» все-таки договорился с игроками о снижении зарплат на 40%, футболистам могут все компенсировать в случае попадания в Лигу чемпионов. Гильерме и Крыховяк были против снижения зарплат, Чорлука и Баринов – за. Да, нашему футболу нужны курсы финансовой грамотности.

2. Трансферы. Санчо открыт для перехода в «МЮ», который хочет купить вингера, плеймейкера и хавбека. «Барса» и «Ливерпуль» интересуются Диего Карлосом (отступные защитника «Севильи» – 75 млн евро). Зидану нужен Упамекано из «Лейпцига». В «ПСЖ» считают, что из-за кризиса никто не сможет купить Неймара. «Баварии» может взять Сане за 30-50 млн евро.

3. У экс-игрока и тренера «Ливерпуля» Далглиша выявлен коронавирус. Королю Кенни 69 лет. Здоровья!

4. Владелец «Монако» Рыболовлев пожертвовал 80 млн рублей Пермскому краю для борьбы с коронавирусом.

5. Малкин – 14-й в рейтинге лучших центральных нападающих за 53 года по версии NHL.com. Федоров и Дацюк – вне списка. Генменеджеры клубов НХЛ выступили за серии плей-офф до 3 побед, финал Кубка Стэнли – до 4.

6. Медведева призвала спортсменов жертвовать деньги на борьбу с коронавирусом. Она направит прибыль своего магазина в благотворительный фонд. Загитова готовится к ЕГЭ.

7. Анатолий Хованцев узнал об отставке с поста главного тренера сборной России по биатлону из интернета. На эту должность рекомендован вице-президент СБР Валерий Польховский.

8. Нойер хочет получать больше 20 млн евро в год по новому контракту в «Баварии». Мануэлю 34 года, и он ждет соглашение на 5 лет.

9. Минспорт не планирует финансировать профессиональный спорт в том масштабе, в котором понесли убытки. ОКР дополнительно выделит 265 млн рублей спортивным федерациям из-за переноса Олимпиады-2020.

10. Новости карантина. Шишкин выбрил на голове эмблему «Спартака» и запустил челлендж, бросив вызов Роналду. Криштиану выложил фото в масках с флагами Италии и Португалии. Малком с помощью дрона получил приз игроку месяца в «Зените». Аршавин помог доставить продукты нуждающимся болельщикам старше 65 лет. Кержаков с семьей воссоздали обложку альбома группы Queen. Златан забил мяч пяткой в корзину и вызвал Погба, а Поль попал в баскетбольное кольцо.

11. Это губернатор Калифорнии попросил Disney отменить UFC 249 из-за коронавируса. Но Дэйна Уайт не сдается: «Через месяц соберу Бойцовский остров». А между тем Александр Емельяненко провел спарринг с 12-летним сыном Кадырова.

12. Пять кубинских и один американский бейсболист получили право играть за сборную России.

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