«МЮ» хочет купить вингера, плеймейкера и хавбека

Теги Манчестер Юнайтед Астон Вилла премьер-лига Англия возможные трансферы Джек Грилиш Джеймс Мэддисон Джейдон Санчо Футбол

«Манчестер Юнайтед» продолжает анализировать трансферный рынок, несмотря на пандемию.

«МЮ» определил позиции, которые хочет укрепить. По данным Manchester Erevening News, клуб хочет подписать вингера, плеймейкера и полузащитника. 

«Манчестер Юнайтед» все еще ведет общие переговоры по поводу своих целей, не вдаваясь при этом в подробности. В клубе считают, что стоимость футболистов может снизиться до того, как клубам разрешат совершать трансферы.

Отмечается, что финансовая нестабильность в «Астон Вилле» может повлиять на будущее Джека Грилиша, которым интересуются «МЮ». Клуб также следит за Джеймсом Мэддисоном из «Лестера» и хавбеком «Боруссии» Джейдоном Санчо.

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