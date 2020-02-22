«МЮ» хочет купить вингера, плеймейкера и хавбека

продолжает анализировать трансферный рынок, несмотря на пандемию.

«МЮ» определил позиции, которые хочет укрепить. По данным Manchester Erevening News, клуб хочет подписать вингера, плеймейкера и полузащитника.

«Манчестер Юнайтед» все еще ведет общие переговоры по поводу своих целей, не вдаваясь при этом в подробности. В клубе считают, что стоимость футболистов может снизиться до того, как клубам разрешат совершать трансферы.

Отмечается, что финансовая нестабильность в «Астон Вилле» может повлиять на будущее Джека Грилиша, которым интересуются «МЮ». Клуб также следит за Джеймсом Мэддисоном из «Лестера» и хавбеком «Боруссии» .