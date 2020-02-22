Слуцкий запретил в «Рубине» слово «брат»: «Безумно бесит. Понимаю, что грузин вообще лишил русского языка»

Главный тренер Леонид Слуцкий рассказал о том, что запретил игрокам употреблять слово «брат».

– Ты правда штрафуешь людей за слово «брат»?

– Я им объявил об этом. Универсальное слово – у тебя все братья: «Брат, брат». Люди теряют собственные лица, имена, фамилии, индивидуальные особенности. Меня это безумно бесит.

Когда Солтмурад Бакаев называет партнера братом, я говорю: «К тебе Зелимхан, что ли, перешел в команду? Какой он тебе брат? Какой Данченко тебе брат?»

Понимаю, что забрал слово «брат» у грузин. Я их вообще лишил русского языка. Это единственное слово, которое они могут говорить.

Да, я им объявил, что слово «брат» у нас теперь вне закона, – сказал Слуцкий в интервью Евгению Савину для ютуб-канала «КраСава».

На время карантина Слуцкий уехал худеть в специальную клинику. Он проводит там каждое межсезонье