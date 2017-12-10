Олег Матыцин: «Минспорт не планирует финансировать профессиональный спорт в том масштабе, в котором они понесли убытки»

Министерство спорта РФ не будет финансировать профессиональный спорт в том масштабе, в котором они понесли убытки из-за пандемии коронавируса, поддержка будет направлена на социальную сферу.

Об этом на пресс-конференции заявил министр спорта РФ Олег Матыцин.

«Я понимаю, что профессиональный спорт и коммерческие проекты пострадали, но поддержка должна быть направлена на социальную сферу, подготовку национальных команд, детские спортивные школы.

Минспорт не планирует финансировать профессиональный спорт в том масштабе, в котором они понесли убытки. Коммерческие проекты в сфере спорта, включая ледовые шоу, могут обращаться за поддержкой в кабмин, но приоритет – «социалке».

Государство в лице Минспорта не может взять на себя обязательства, которые никогда не были в ведомстве Минспорта. Мы знаем, что регионы давали такую поддержку, но есть случаи, после которых происходит пересмотр приоритетов. Мы должны защитить людей, для которых спорт не является основной работой и источником получения прибыли», – сказал Матыцин.