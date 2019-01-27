Медведева призвала спортсменов жертвовать деньги на борьбу с коронавирусом. Она направит прибыль своего магазина в благотворительный фонд

Двукратная чемпионка мира призвала спортсменов делать пожертвования в фонд по борьбе с коронавирусом.

«От коронавируса пострадали уже тысячи людей. Многие потеряли родных и близких. Я искренне переживаю за каждого в этот непростой момент. Особенно за старшее поколение. Мы – спортсмены, крепкие и сильные люди! Мы должны помогать! ⠀

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Это обращение именно спортсменам, а не к людям, которые страдают финансово и морально. Разумеется, и среди спортсменов есть те, кому сейчас финансово тяжело. Но среди атлетов немало, способных помочь. Не важно фигурист ты, футболист, хоккеист или баскетболист.⠀

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Давайте попробуем объединиться. Я призываю к этому тех спортсменов, у кого есть такая возможность. Рассказывайте о том, что вы участвуете в помощи по борьбе с коронавирусом. Чем больше внимания, тем больше мы сможем собрать материальной помощи в России! В мировой практике есть немало примеров благотворительности именно со стороны спортсменов.⠀

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Благотворительный фонд Русфонд собирает деньги на поддержку региональных больниц в борьбе с коронавирусом. Мы уже сделали свой взнос, также все деньги с продаж нашего онлайн-магазина будут отправлены в Фонд. ⠀

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Дорогие спортсмены, давайте поможем оснастить региональные больницы всем необходимым: оборудованием для выполнения биохимического анализа крови, дезинфекторами, костюмами, респираторами, расходниками для ИВЛ. Врачи – герои, и сейчас, как никогда, им нужна поддержка тех, кого поддерживали миллионы болельщиков», – написала Медведева.