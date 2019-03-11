Польховский рекомендован на пост главного тренера сборной России по биатлону. Старших назовут после согласований с Минспорта до 20 апреля

Вице-президент СБР Валерий Польховский рекомендован на пост главного тренера сборной России по биатлону.

Об этом сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России.

«Решено направить на согласование в Минспорта РФ кандидатуру В. Н. Польховского на должность главного тренера сборных команд России по биатлону в сезоне-2020/2021

В связи с необходимостью дополнительных согласований тренерских ставок с Олимпийским комитетом России и Минспортом РФ, поручить вице-президенту СБР В. Н. Польховскому, проведя указанные согласования, проработать и представить проект тренерского штаба СБР на сезон 2020-2021 на утверждение Правлению СБР в срок до 20 апреля 2020 года», – говорится в заявлении СБР.

8 апреля в распоряжении Sports.ru оказались результаты голосования тренерского совета: 11 голосов – за Польховского, 10 – за упразднение должности главного тренера, 1 голос – за нынешнего главного тренера Анатолия Хованцева. Еще один – за двукратную олимпийскую чемпионку Анну Богалий.

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