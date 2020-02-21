Нойер хочет получать больше 20 млн евро в год по новому контракту в «Баварии»

Вратарь обозначил требования по новому контракту.

Нойер хочет соглашение сроком на 5 лет с зарплатой больше 20 миллионов евро в год.

Клуб пытается найти компромисс с вратарем, предложив ему контракт до 2023 года с возможностью продления еще на год, включая бонусы за достижения.

Высокие пожелания Нойера связаны с предположениями внутри коллектива, что и зарабатывают больше 20 млн евро в год.

Также вратарь опасается, что трансфер Александра Нюбеля, который присоединится к мюнхенцам летом, негативно скажется на его игровом времени.

В этом сезоне 34-летний Нойер, выступающий за «Баварию» с 2011 года, провел 25 матчей в Бундеслиге.