Санчо открыт для перехода в «МЮ»

Полузащитник дортмундской открыт для перехода в .

Как сообщает The Athletic, футболист готов продолжить карьеру в английском клубе. Он жил в Манчестере, когда занимался в академии «Ман Сити», и сохранил знакомства в городе.

Также известно, что Санчо дружит с Маркусом Рэшфордом, который в одном из недавних интервью признался, что хотел бы играть вместе с 20-летним хавбеком.

В этом сезоне Санчо забил 14 голов и сделал 15 передач в 23 матчах Бундеслиги. Ранее сообщалось, что «Боруссия» не продаст футболиста дешевле 110 миллионов евро.

Отмечается, что «Ливерпуль» и «Челси», которые также интересуются молодым полузащитником, не готовы платить за него такие деньги.