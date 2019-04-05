Вячеслав Быков: «Имбирь за 4 тысячи рублей – это уже маразм. Всегда есть люди, старающиеся нажиться»

Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков поделился мнением о ситуации с пандемией коронавируса в России и Швейцарии.

«Слышал и про имбирь, и про лимон, об этом много пишут. Действительно, имбирь полезен для иммунитета, в свое время я тоже много его использовал. Мы уделяем внимание иммунитету постоянно, а не только из-за коронавируса. Имбирь, лимон и другие витамины употребляем.

Это этика подхода к своему здоровью. Имбирь за 4 тысячи рублей, конечно, уже маразм. Во все времена есть люди, которые стараются нажить какое-то состояние. Что тут сделаешь.

В Швейцарии тоже был период, когда не было масок, дезинфицирующих средств. Постепенно все стало появляться, начали давать определенное количество в одни руки, объясняли населению. Все относятся лояльно, понимают, что набирать только для себя – это неправильно. С продуктами и другими вещами здесь перебоев нет. Паники нет», – сказал Быков.