Евгения Медведева: «У меня никогда не было проблем с самооценкой, хотя никогда не говорила, что я богиня»

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию рассказала о женской красоте.

«У меня никогда не было проблем с самооценкой. Хотя я, наверное, никогда не говорила, что я просто там какая-то богиня.

Хочу сказать так: ухоженная девушка никогда не может называть себя некрасивой. Красота это самая главная любовь к себе. Если ты себя любишь, если ты за собой ухаживаешь, если ты ходишь в салоны, если ты ухаживаешь за волосами и кожей – ты априори не можешь быть некрасивой.

Да, красота – это и природные данные. Но в больше степени, процентов 80, это то, что ты делаешь со своим телом, со своей жизнью, сколько времени на себя тратишь и сколько желания ты вкладываешь в свои внешность и персону.

Я знаю, что люди, с которыми я общаюсь, любят меня не потому, что я классная, когда накрашенная. Люди, которые мне близки, видели меня во всех состояниях абсолютно. И накрашенной, и красивой, и с укладкой, и на соревнованиях, и на пьедестале, и в те моменты, когда я с потекшей тушью, без макияжа, когда я просто, мягко говоря, не очень. Даже когда мое состояние на грани с депрессией стоит», – сказала Медведева.

Видели Медведеву в тиктоке? Снялась в образе роковой красотки, показала выхухоль и станцевала в костюме единорога

Медведева провела семинар в Мексике: $369 за полную программу (есть и другие варианты), номер под Билли Айлиш после