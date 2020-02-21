Дзюба проиграл Суперфинал в PES, «Реал» сократил зарплаты, рейтинги Transfermarkt, Роналду не уйдет из «Юве», Черчесов против коронавируса и другие новости утра

1. Форвард «Зенита» Артем Дзюба выпал из топ-10 самых дорогих игроков РПЛ по версии Transfermarkt. Цены снижены из-за коронавируса.

Лео Месси – 9-й в списке самых дорогих игроков мира по версии Transfermarkt. Роналду – 46-й.

2. «Спартак» выиграл Суперфинал Самой быстрой лиги Sports.ru. Кутателадзе победил Дзюбу по итогам двух матчах (3:1, 2:2) и получит чемпионский перстень.

3. «Реал» на 10-20% сократил зарплаты игроков, тренеров и руководства. Итоговый процент будет зависеть от того, как закончат сезон. За счет этого шага мадридцы сэкономят от 28 до 56 млн евро.

Пишут, что ЦСКА согласовал снижение зарплат на 50% до возобновления тренировок, а инициатором среди игроков выступил Игорь Акинфеев. Правда, официального заявления клуба пока не было.

«Крылья Советов» объявили о снижении зарплат игроков и тренеров на 40%, а про «Уфу» сообщалось, что клуб снизил зарплату на 70% в одностороннем порядке, поэтому несколько игроков обратились в FIFPro. Руководство «Уфы» заявило, что это фэйк.

4. Директор «Удинезе» заявил, что АПЛ досрочно завершит сезон, однако позднее появилось опровержение.

Тем временем игроки АПЛ создали специальный фонд для борьбы с коронавирусом в Англии.

5. Валерий Польховский предложен на пост главного тренера сборной России по биатлону – за него отдано 11 голосов на заседании правления СБР. За упразднение должности проголосовали 10 человек, за Хованцева и Богалий – по 1.

6. Серия А может возобновить сезон без ВАР, чтобы уменьшить риск заражения арбитров. В Италии готовят медицинские рекомендации для возможного возобновления турнира.

7. Защитник Виктор Антипин уйдет из «Магнитки». Он не согласился на понижение контракта в 125 млн рублей в год.

8. Криштиану Роналду и Маттейс де Лигт точно не уйдут из «Ювентуса» по завершении сезона. В списке неприкасаемых еще три игрока.

9. Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) внес изменения и уточнения в некоторые правила игры. Например, случайное попадание мяча в руку атакующего игрока теперь считается нарушением лишь в том случае, если происходит «сразу» перед голом или голевым моментом.

10. Драфт НХЛ-2020. Родион Амиров занял 5-е место в финальном рейтинге игроков из Европы, Аскаров – первый среди вратарей.

Алексис Лафренье стал первым финальном рейтинге среди игроков из Северной Америки.

11. У президента «Барселоны» Жозепа Бартомеу возник конфликт с несколькими вице-президентами.

12. Пишут, что бой Фергюсон – Гэтжи пройдет не на острове, а в казино на земле индейской резервации.

13. Защитник «Зенита» Игорь Смольников может сменить клуб: у него есть три предложения из России, одно из Турции и два из Бельгии.

14. Как минимум 8 игроков ЦСКА могут уехать за океан, у них есть предложения из НХЛ.

15. Новости стиля. Александр Овечкин сбрил усы и бороду, приняв вызов комика Михаила Галустяна. Нападающий «Барсы» Мартин Брэйтуэйт сделал прическу в стиле Роналдо на ЧМ-2002. Эльдор Шомуродов постригся налысо.

Цитаты дня.

«Нам нужна поддержка государства. Мы не работали с начала весны». Авербух о переносе ледовых шоу из-за коронавируса

Нолито: «Роналду – великий футболист, но Месси есть Месси»

Канделаки о словах Путина: «Ярко, образно, в стиле древнерусских летописей»

Мане об АПЛ: «Я пойму, если «Ливерпуль» не получит титул. Надеюсь, выиграем в следующем сезоне»

Конор: «Хабиб – русалочка. Кто самый великий, вы уже знаете»

Станислав Черчесов: «Коронавирус победим. Мы же из Советского Союза!✊️»