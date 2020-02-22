Уткин о карантине: «Мне такое государство не нужно. Я бы и сам дома отсиделся»

Журналист Василий Уткин высказался на тему самоизоляции в России в условиях пандемии коронавируса.

«Вопрос только один: «Государство, ты мне на кой вот сейчас, в данный момент?» Я бы в принципе сам дома отсиделся бы, наверное. Я отсиживался и в других ситуациях.

Но я, в конце концов, много лет, уже десятилетий, все скидываю и скидываю тебе долю от своих заработков, какую-то часть денег ты у меня забираешь само, и я никогда их не увижу. Я имею в виду так называемый Пенсионный фонд. И никто никогда их не увидит, это совершенно очевидно.

Это все ради чего? Чтобы сейчас потерли репу, напомнили мне про каких-то кипчаков, и на этом мы разошлись, что ли? То есть я за свой счет, собственно, сижу дома, сам себя запер, за квартиру плачу, все налоги и так далее.

Это что? То, ради чего я отстегивал налоги каждый месяц лет тридцать, что ли? Как-то я очень разочарован всем этим обстоятельством. Мне такое государство не нужно. Ни для чего», – заявил Уткин в эфире программы «Паноптикум» на телеканале «Дождь».

В России зафиксировано 11 917 случаев заражения коронавирусом, 1 786 – за последние сутки. За весь период в РФ умерли 94 человека.

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