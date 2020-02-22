Леонид Слуцкий: «Дзюба шутить не умеет, хотя думает иначе, но когда рассказывает, это безумно смешно. Пародия на Дудя – угар»

Главный тренер Леонид Слуцкий высказался о чувстве юмора форварда «Зенита» Артема Дзюбы.

– В Англии и Голландии ты особо не парился по весу. Почему ты вернулся в Россию и заехал в клинику, чтобы похудеть?

– На самом деле я всегда парился по своему весу. Условно. Надо же давать Дзюбе поводы для каких-то шуток. Я настолько идеален, что, кроме веса, и шутить больше не о чем.

Я всегда в межсезонье заезжал в клиники и худел и потом в течение года набирал. Поэтому я сейчас решил воспользоваться ситуацией и совместить приятное с полезным.

– Самая крутая шутка от Дзюбы? Все говорят, что у него хорошее чувство юмора. Ты понимаешь в юморе. Расскажи топовую шутку, когда смеялся, плакал, катался и говорил: «Дзюба, ты топ».

– Есть же комики, которые очень смешно шутят, а есть те, которые рассказывают и отыгрывают. Например, Галустян шутит не очень смешно, но как отыгрывает шутки – супер. А Харламов рассказывает смешно.

Дзюба шутить ни фига не умеет, хотя, конечно, думает иначе. И чувство юмора такое средне-специфическое.

Но как рассказчик он может показывать футболистов, тренеров, каких-то известных людей, делать на что-то пародии.

Когда он начинает в лицах и красках рассказывать, это безумно смешно. Как-то он мне показывал, как Юрий Дудь берет интервью для «вДудя». Это было просто угарно.

– Надо, чтобы он что-то записал, а ты мне потом перекинул.

– Не-не, он меня убьет тогда, в черный список внесет. У него и так уже черный список больше «Войны и мира». Еще и я в нем окажусь, – рассказал Слуцкий в интервью блогеру Евгению Савину на YouTube-канале «КраСава».

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Слуцкий снова троллит Дзюбу. Теперь – видосом боксера, который ну очень похож на Артема