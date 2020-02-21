UFC 249 отменили, у Кокорина противовирусный бейдж, ЦСКА урезал зарплаты, кризис в «Барселоне» и СБР и другие новости утра

1. UFC 249 отменили из-за коронавируса. Боя Тони Фергюсон – Джастин Гэтжи не будет ни на острове, ни в казино в индейской резервации. Дэйна Уайт «получил звонок сверху». Хабиб не прогадал.

2. Кокорин вернулся в Петербург и вышел на прогулку с противовирусным бейджем, как у Пескова. Джикия стал донором крови для детей центра гематологии.

3. В ЦСКА на 50% сократили зарплаты за март, на 60% – за апрель. Мера касается игроков, тренеров и руководства клуба. Москвичи потеряют до 300 миллионов рублей, если сезон не будет доигран.

4. Трансферы. Месси назвал новости о переходе в «Интер» «фэйком». «Барса» хочет обменять Семеду на защитника «Сити» Канселу и прописать обязательный выкуп в соглашении об аренде Коутиньо, идут переговоры с «Челси». На Хакими претендуют «Ювентус», «ПСЖ», «Бавария» и еще 3 топ-клуба. ЦСКА интересен 19-летний хавбек «Жилины» Бернат. Хавертц хочет перейти в «Баварию». «Локомотив» и «Краснодар» сделали предложения по форварду «Янг Бойз» Нсаме, но это не точно.

5. Ротенберги, Тимченко, Медведев и Морозов вошли в новый состав совета директоров КХЛ. Слепышев решил два года провести в ЦСКА. Локтионов покидает «Магнитку». Даниил Марков ходит на кабана и медведя, а дома у него есть стена с головами и шкурами убитых животных.

6. Россия осталась на 38-м месте в рейтинге ФИФА. IFAB внес изменения в правила игры рукой и офсайда.

7. Кризис в «Барселоне» набирает обороты. Шесть директоров ушли в отставку из-за стиля управления президента Бартомеу и дела с фэйковыми аккаунтами в соцсетях.

8. СБР приостановил полномочия исполнительного директора Голикова, который обвинил Драчева в нецелевом расходовании средств. Будет аудит: проверят выплаты водителю Медведеву (Голиков назвал его водителем жены Драчева).

9. Дзюба назвал 9 любимых книг, в списке есть «Айвенго», «Граф Монте-Кристо», «Триумфальная арка» и «Ведьмак». Панарин читает книгу по экономике, название которой не помнит, и смотрит сериал «Миллиарды». Евсееву понравился «Ирландец», тренер пересматривает игры «Уфы».

10. Медведева, Ягудин и Тотьмянина снялись в роликах Первого канала о самоизоляции: «Оставайтесь дома». Алексей еще исполнил великую программу «Зима» на роликовых коньках.

Иностранные СМИ сообщили о дисквалификации фигуристки Степановой. Они перепутали ее с однофамилицей из легкой атлетики.

11. Алексей Швед может вернуться в НБА уже в этом сезоне. «Хьюстон» случайно выложил в твиттере изображение с отсылкой к Гитлеру и нацизму. Игрокам НБА, возможно, придется вернуть клубам миллионы долларов, среди них Леброн и Дюрэнт.

12. Бронзовый призер ЧМ-2013 Полторанин использовал кровяной допинг на Олимпиаде-2018. Казахстанский лыжник был дисквалифицирован на 4 года в январе 2020-го.

13. «Уимблдон» получит 141 миллион долларов по страховке от пандемии. Подсуетились.

14. Исинбаева вошла в состав комиссии спортсменов ВФЛА.

Цитаты дня:

Семин о зарплатах: «Игроков нельзя обижать! Они из бедных семей, многие – из маленьких городов. Их семьи зависят от них»

Андрей Назаров: «Наблюдал, как за Иисусом Воробьевым гонялась полиция. Я бы выписал штраф в тысячу долларов!»

Елена Вяльбе: «Не хочу, чтобы Губерниев комментировал лыжные гонки. Нам такой комментатор не нужен»

Орлов о «Зените»: «Уйдет «Газпром» – найдется богатый человек. Раскрученный бренд. Машина работает»

Малкин о коронавирусе в США: «Когда видишь, как трупы складывают друг на друга – это кошмар»

Юрий Семин: «Никто не говорит о сокращении зарплат членов Госдумы, только о футболистах»

Александр Усик о России: «Люди не виноваты в том, что наши царьки чего-то не поделили»

Панарин о самогоне: «Вся семья гнала. Весь самогон был под нами, но я не пробовал»

Экс-боец ММА Монсон: «Не вижу разницы между одним или пятью сроками Путина»

Уткин о карантине: «Вас посадили в тюрьму за ваши деньги»