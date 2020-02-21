«Локомотив» договорился с игроками о снижении зарплат на 40%

согласовал с футболистами условия сокращения зарплат.

Договоренность между игроками и клубом достигнута была сегодня. Сумма снижения составит порядка 40 процентов, сообщает «Спорт-Экспресс».

Футболисты также подписали бумаги о неразглашении информации.

Руководство клуба не сразу смогло договориться с игроками. Вратарь Гильерме выразил мнение команды, что генеральный директор железнодорожников мало общается с футболистами и приходит к ним только с плохими новостями.

Наши клубы сокращают зарплаты: первым это сделал «Спартак», «Рубин» урезал наполовину, а «Динамо» воюет с игроками – они не хотят терять 40%