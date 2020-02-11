РПЛ готова играть без зрителей, тренерам «Зенита» сократили зарплаты, Барабанов в «Торонто», Ла Лигу могут перезапустить 29 мая и другие новости утра

1. РПЛ может провести оставшиеся матчи сезона без зрителей.

2. Руководство и тренеры «Зенита» сократили зарплаты на 50%. Вчера на это пошли игроки.

По ЦСКА есть разная информация: клуб предложил игрокам снижение зарплат на 60%, но вроде бы договорился о 40% в марте и о 50 – в апреле и мае.

В «Локомотиве» все сложно: пишут, что игроки недовольны формой предложения о сокращении зарплат. Вратарь Антон Коченков заявил, что переговоры идут, но игроки не хотят снижения.

3. «МЮ» может потерять 116 млн фунтов, если сезон отменят. «Манчестер Сити» – 109 млн, «Ливерпуль» – 102 млн

4. Нападающий СКА Александр Барабанов подписал контракт новичка с «Торонто». А форвард «Локомотива» Григорий Денисенко, по словам его агента, продолжит карьеру во «Флориде».

5. Леонид Федун, Роман Абрамович и Алишер Усманов – в топ-20 миллиардеров России по версии Forbes.

6. Томас Мюллер продлил контракт с «Баварией» до 2023 года.

7. Ла Лигу могут возобновить с 29 мая. Матчи будут проходить каждые 72 часа без зрителей. В Германии тоже есть план: Бундеслига планирует пускать на матчи 239 человек, в том числе 30 журналистов и 4 болбоев.

8. Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова попала на обложку майского номера журнала Cosmopolitan: «Я больше никому ничего не должна».

9. Андрей Мартемьянов покинул пост главного тренера «Автомобилиста». Пишут, что его сменит Билл Питерс.

10. Самая быстрая лига. «Спартак» обыграл «Армейцев», «Крылья» разгромили «Сочи», «Динамо» и «Оренбург» поделили очки. Сегодня «Спартак» и «Зенит» встретятся в суперфинале!

11. Дмитрий Губерниев сообщил, что конфликт внутри Союза биатлонистов России (СБР) исчерпан, выборов нового президента не будет.

12. Трансферы. Алексис Санчес не уйдет из «МЮ», если ему не предложат 500 тысяч фунтов в неделю в новой команде. «Реал» не намерен возвращать Роналду, трансфер не вписывается в политику клуба.

13. Телеканал РЕН ТВ покажет бой Фергюсон – Гэтжи на UFC 249 в прямом эфире.

14. Гран-при Канады отложен на неопределенный срок. Ранее «Формула-1» отменила или перенесла первые восемь гонок 2020 года.

15. Главная лига бейсбола (MLB) рассматривает возможность начала игр без зрителей в следующем месяце.

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