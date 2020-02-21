В «ПСЖ» считают, что из-за кризиса никто не сможет купить Неймара

Форвард Неймар по окончании сезона может остаться в «ПСЖ».
В парижском клубе полагают, что из-за финансового кризиса, вызванного пандемией коронавируса, ни у одной из команд не будет достаточно средств, чтобы купить бразильца, сообщает Mundo Deportivo.
Летом 2017 года «ПСЖ» заплатил «Барселоне» за Неймара 222 млн евро, и теперь каталонцы хотят вернуть нападающего.
При этом Неймар зарабатывает 31,6 млн евро в год – это третий показатель среди самых высокооплачиваемых игроков в мире после Лионеля Месси и Криштиану Роналду.
На данный момент Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Неймара в 128 млн евро.
Его контракт с «ПСЖ» рассчитан до июня 2022 года.
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