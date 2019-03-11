Хованцев узнал об отставке с поста главного тренера из интернета

узнал об отставке с поста главного тренера сборной России по биатлону из интернета.

Ранее сообщалось, что вице-президент СБР Валерий Польховский рекомендован на пост главного тренера российской команды.

«Все новости я пока узнаю из интернета. Что касается моей персоны, то последнее, что я слышал, – это то, что должность главного тренера могут упразднить.

По поводу этого решения меня не уведомили», – сказал Хованцев.

«Ситуация начала развиваться в декабре, когда Польховского пригласили на пост вице-президента СБР по коммуникациям. Но вот только занимался он немного другими вещами. Я хорошо знаю этого человека: он высказывает одни мысли, а делает совершенно другое. Но после драки кулаками не машут.

Ситуация мне напоминает ту, что произошла в сезоне-2010/11, когда я работал с женской командой. Как я уже после узнал, переговоры с о работе в России велись еще в декабре.

Так что для меня это не шок, я предвидел такое развитие событий. Когда его пригласили с такими полномочиями, было очевидно, что весной такое произойдет», – цитирует Хованцева ТАСС.

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